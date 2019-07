Verso i Consigli di quartiere, subito al lavoro la 1^ commissione: Vigilante vicepresidente

TERMOLI. Prima seduta di Commissione proprio della Prima commissione consultiva permanente, "Ordinamento istituzionale e organizzazione amministrativa", presieduta da Nicola Malorni, che ha convocato l'assise d'insediamento alle 9. In agenda l'elezione del vicepresidente e l'organizzazione dei lavori.

«La vicepresidenza è andata a Manuela Vigilante - riferisce lo stesso Malorni - la commissione, dopo l’organizzazione dei lavori, si è già messa al lavoro per la redazione, di cui ho presentato una bozza, del Regolamento per l’Istituzione e il Funzionamento dei Consigli di quartiere, voluto dal sindaco Roberti e che ha trovato ampia condivisione anche tra i competenti di minoranza. Riteniamo infatti che questo documento sia tra le priorità in quanto è nostro desiderio favorire la massima partecipazione civica e la consultazione da parte dei cittadini tutti su materie dininteresse di ogni quartiere di Termoli, con particolare riferimento alle periferie spesso emarginate e trascurate».

Alla Commissione hanno preso parte i componenti effettivi, ossia lo stesso Malorni, la Vigilante, Ciarniello, Stamerra e Antignani; presenti anche i consiglieri Sabella, Di Brino, Balice, Decaro e Scurti.