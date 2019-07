Tavolo dei sindaci al ministero della Salute: «Grande apertura, ora bisogna riunirci tutti»

TERMOLI. Concluso il confronto a Roma col Comitato Percorso Nascita per la delegazione dei sindaci bassomolisani, soddisfatti dell'incontro.

«È emersa una buona intenzione di dialogo fra tutti i protagonisti della vicenda: Regione, commissario alla Sanità e i componenti del tavolo tecnico stesso, che hanno dimostrato grande disponibilità ed apertura» è la prima dichiarazione del sindaco di Termoli Francesco Roberti.

Con lui erano presenti anche Giuseppe Caporicci sindaco di Portocannone, Mario Bellotti sindaco di Guglionesi, Pier Donato Silvestri sindaco di Campomarino, Giorgio Manes sindaco di Montecilfone, Gigino D’Angelo vicesindaco di Montefalcone nel Sannio e Gianfranco Sciarretta sindaco di Castelmauro, oltre all’ex direttore sanitario dell’ospedale San Timoteo Filippo Vitale.



«Ora bisogna sedersi attorno a un tavolo e programmare quale sia la miglior scelta da fare per garantire innanzitutto la sicurezza delle mamme e dei bambini. In questi mesi bisogna necessariamente riunirsi e verificare quali azioni mettere in campo per arrivare a una definizione della questione».