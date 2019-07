TERMOLI. Gestire le Politiche sociali non è affatto semplice, specie in una realtà come quella di Termoli.

Abbiamo intervistato, prima occasione dopo la recente nomina in giunta e l'attribuzione delle deleghe, l'assessora Silvana Ciciola, prima eletta nelle file di Fratelli d'Italia.

Prendendo spunto da un incontro con i rappresentanti dei centri sociali per anziani, abbiamo spaziato anche sui vari temi che riguardano scuole, l'attenzione alle persone bisognose di lavoro e di sostentamento del problema sanitario e di altro.

La Ciciola si è già calata nel ruolo h24 in questo suo compito, anche frutto della sua attività professionale.