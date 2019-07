Tunnel, la minoranza a Roberti: revocato il mandato sul ricorso al Consiglio di Stato?

TERMOLI. E' stata protocollata stamani, indirizzata al sindaco Francesco Roberti e al presidente del Consiglio comunale Michele Marone, una interrogazione che vede come primo firmatario il portavoce pentastellato Nick Di Michele, coadiuvato dai colleghi Antonio Bovio, Ippazio Stamerra e Daniela Decaro, oltre a Marcella Stumpo della rete della Sinistra termolese.

L'atto di sindacato ispettivo prende in esame il piano di riqualificazione del centro storico. I consiglieri di minoranza, al fine di dirimere definitivamente la questione legata alla procedura del ricorso al Consiglio di Stato sul progetto del Tunnel, deliberato dall'ex giunta Sbrocca al termine della precedente amministrazione, interrogano il sindaco al fine di conoscere se sono stati esercitati i poteri della giunta in carica e nella fattispecie, sia stato revocato il mandato ai legali già individuati per il ricorso al Consiglio di Stato, lo interrogano altresì sulla volontà di rinunciare al diritto di ricorrere al Consiglio di Stato.