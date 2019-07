TERMOLI. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Valerio Fontana ha portato oggi a Palazzo D'Aimmo il dibattito sul Punto nascita di Termoli.

«Oggi, per la prima volta, in Consiglio regionale si è parlato concretamente di Sanità, in particolar modo del Punto Nascita di Termoli.

Come annunciato nei giorni scorsi, abbiamo chiesto e ottenuto la discussione della nostra mozione sulla riorganizzazione e il rilancio del reparto. Dopo un dibattito durato oltre 6 ore, devo dire anche proficuo, la nostra mozione è stata approvata all’unanimità.

Abbiamo impegnato il governatore Toma a fare tutte le azioni di propria competenza per redigere un piano d’interventi finalizzato al ripristino degli standard di sicurezza previsti da norme e protocolli in vigore, ad attivare i bandi per l’assunzione del primario e del personale medico e sanitario necessario, ad attivare i protocolli Sten e Stam e a ripristinare ed integrare la dotazione strutturale e tecnologica del Punto Nascite. Il tutto, interloquendo con le istituzioni sanitarie a qualsiasi livello.

In pratica, abbiamo indicato gli interventi tecnici per rilanciare il reparto, ma il nostro impegno prosegue e mercoledì prossimo, 24 luglio, è in programma un Consiglio regionale monotematico sempre in tema di sanità».