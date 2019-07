Arriva in Consiglio comunale il rendiconto 2018

TERMOLI. Lunedì 22 luglio approda finalmente in consiglio comunale per essere approvato il rendiconto 2018. Adempimento che per legge doveva essere concluso entro il 30 aprile, ma che è slittato in quanto l’amministrazione precedente lo ha deliberato solo a livello di giunta.

La giunta Roberti proporrà al consiglio il medesimo rendiconto deciso dalla giunta Sbrocca, vuoi per l’urgenza dell’atto, vuoi perché frutto di scelte compiute dalla precedente amministrazione, difficilmente revocabili. Così con tutta probabilità a votare a favore saranno non solo i consiglieri della nuova maggioranza, ma anche i quattro consiglieri della vecchia.

Lo stato finanziario, economico e patrimoniale del Comune di Termoli, per come è rappresentato nel rendiconto 2018 che il consiglio si accinge ad approvare, non desta particolare allarme; ma ad un esame più attento emergono preoccupanti incertezze sull’affidabilità di alcuni dati contabili.

In questo articolo, per brevità, sono trattati solo i bilanci finanziari, che sono due: per competenza e per cassa. Il finanziario per competenza è redatto sulla base degli impegni di entrata e di spesa giuridicamente perfezionati, dunque dimostra la copertura finanziaria degli impegni, mentre quello per cassa registra le entrate e le spese effettivamente riscontrate. Se tutti gli incassi ed i pagamenti avvenissero a tempo debito e nella quantità giusta e se tutte le entrate e spese “accertate” fossero corrette, i due bilanci finanziari sarebbero identici, ma così non è e gli scostamenti danno luogo ai cosiddetti residui attivi e passivi.

Il bilancio finanziario per competenza è quello più importante, in quanto concorre alla formazione del bilancio finanziario generale dello Stato. Il vincolo principale del finanziario per competenza è che il suo equilibrio finale sia non negativo (avanzo o pareggio di competenza); in caso di disavanzo, l’ente locale deve adottare una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e, se questa fallisce, va in dissesto finanziario.

Il rendiconto 2018 registra un avanzo di competenza di 3,7 milioni, un valore a prima vista rassicurante, anche se conferma una tendenza al decremento, dato che nel 2015 si è registrato un avanzo di 7,8 milioni, nel 2016 di 6,9 milioni e nel 2017 di 5,3 milioni. Il punto critico non è tanto il trend calante dell’avanzo di competenza, quanto la possibilità che tale risultato sia sovrastimato (non solo per il 2018) a causa dell’esagerata valorizzazione delle entrate “accertate” da recupero dell’evasione tributaria.

La tipologia principale delle entrate correnti è costituita dalle “imposte, tasse e proventi assimilati”, di cui fanno parte capitoli che riguardano sia gli accertamenti ordinari, sia quelli da recupero dell’evasione. Gli accertamenti di competenza 2018 per la tipologia “imposte, ecc.” ammontano a 25,3 milioni, di cui 6,7 milioni da recupero dell’evasione tributaria (26% della tipologia), che nel 2018 hanno generato incassi per 14,6 milioni per l’intera tipologia, ma solo per 246 euro per l’evasione. Se esaminiamo i residui attivi ereditati dagli esercizi precedenti al 2018, la tipologia “imposte, ecc.” ad inizio anno è quantificata in 30,2 milioni, di cui ben 17,5 milioni da evasione (58% della tipologia). Di questi residui, nel 2018 sono stati riscossi 5,2 milioni per l’intera tipologia, di cui appena 0,4 milioni per l’evasione (7% della tipologia).

In conclusione, la gran parte degli accertamenti, vecchi e nuovi, relativi all’evasione tributaria “evapora” strada facendo. Ciò può essere dovuto alla compresenza di due cause, difficoltà di esazione ed imputazione errata, che portano alla cancellazione dei relativi residui attivi per inesigibilità o infondatezza.

Delle due, la causa che appare più importante è l’errata imputazione. Lo suggerisce un indice di bilancio che si chiama autonomia tributaria, dato dal rapporto tra le “entrate tributarie, contributive e perequative” ordinarie accertate ed il totale delle entrate ordinarie accertate. L’indice di autonomia tributaria del Comune di Termoli dal 2015 al 2018 ha valori altissimi: 74% nel 2015, 66% nel 2016, 69% nel 2017 e 72% nel 2018. Possiamo fare un confronto con altre realtà utilizzando le ultime statistiche nazionali disponibili, che sono quelle del 2017: nei comuni da 20.000 a 60.000 abitanti l’indice medio di autonomia tributaria è stato del 59% (10 punti percentuali “sotto” Termoli); ancora più ampio è il divario con l’insieme dei comuni italiani e con quelli molisani, che presentano un indice rispettivamente del 52% e del 45%.

Mettendo a confronto l’avanzo di competenza 2018 di 3,7 milioni, con l’entrata “accertata” di 6,7 milioni da recupero dell’evasione tributaria, sorge il fondato dubbio che, se l’evasione è largamente sovrastimata, l’avanzo sia in effetti notevolmente minore, se non inesistente.

Un altro saldo finanziario importante è il cosiddetto risultato di amministrazione, che è un ibrido tra la cassa e la competenza, in quanto si calcola sommando al fondo cassa finale (al 31 dicembre) i residui attivi finali, meno i residui passivi finali ed i fondi pluriennali vincolati di spesa (questi sono fondi già accertati, ma di competenza di esercizi futuri). Il risultato di amministrazione porge la disponibilità finanziaria per coprire i fondi prudenziali obbligatori per legge, di cui il più importante è il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Il saldo tra il risultato di amministrazione ed i fondi prudenziali dà la misura dei cosiddetti fondi liberi, cioè delle risorse finanziarie di cui l’ente locale può disporre senza rischi di liquidità. Se i fondi liberi assumono un valore negativo, si dice che si ha un disavanzo tecnico.

Per Termoli nel quadriennio 2015-2018 il risultato di amministrazione è stato di 32,3 milioni nel 2015, di 39,5 milioni nel 2016, di 26,7 milioni nel 2017 e di 28,5 milioni nel 2018. Nello stesso periodo si è avuto sempre un disavanzo tecnico: di 2,8 milioni nel 2015, di 2,2 milioni nel 2016, di 2,0 milioni nel 2017 e di 1,7 milioni nel 2018. Il disavanzo tecnico deve essere coperto entro la fine della consiliatura; pertanto, dovrà essere la giunta Roberti a farlo rientrare con il rendiconto 2019.

Se le entrate da recupero dell’evasione tributaria sono sovradimensionate – il che, come si è detto, è molto probabile – anche i residui attivi vanno ridimensionati e di conseguenza scende anche l’ammontare reale del risultato di amministrazione ed aumenta il disavanzo tecnico (questo non di molto, in quanto si riduce anche l’ammontare del FCDE).

La conclusione è che, sotto le apparenze di una situazione sostanzialmente sostenibile, covano sgradite sorprese, che la nuova amministrazione farebbe bene ad indagare da subito, provvedendo ad un riaccertamento straordinario del recupero dell’evasione tributaria, in riferimento sia alla competenza 2019, che ai residui degli esercizi precedenti.