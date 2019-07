TERMOLI. Presente anche il consigliere comunale Antonio Bovio, il MoVimento 5 Stelle Termoli dopo una breve pausa post elettorale, ieri pomeriggio è tornato presente in via Adriatica dalle ore 18, con il suo gazebo informativo per incontrare i cittadini. Si è parlato di tematiche nazionali, regionali e tutto il lavoro svolto in comune fino ad oggi.