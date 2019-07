Riuniti in Consiglio comunale, c'è anche la proposta di Referendum sul tunnel

TERMOLI. Nuova amministrazione e Consigli comunali quasi puntuali. Una impresa, sembrerebbe, visti i precedenti. Amministratori di maggioranza e di opposizione riuniti stasera a Termoli per discutere di sei argomenti, la metà integrati dopo il primo avviso di convocazione.

Primo adempimento, quasi una corsa contro il tempo per sbloccare la situazione finanziaria dell'ente, l'approvazione del rendiconto consuntivo 2018. L'assessore alle Finanze Giuseppe Mottola evidenzia che "Siamo costretti ad approvarlo, ma da un punto di vista politico la vecchia gestione ci ha lasciato un piano fallimentare". Il rendiconto passa con 15 voti a favore e 5 contro. In 4 non prendono parte alla votazione.

Stesso copione per quanto riguarda la ratifica di una delibera di variazione d'urgenza del Bilancio di previsione 2019.

Quindi, è stata la volta della nomina della commissione gemellaggio.

Ne faranno parte il sindaco Francesco Roberti, i consiglieri di maggioranza Francesco Rinaldi e Giulia Michela Antignani e per la minoranza Angelo Sbrocca e Antonio Bovio.