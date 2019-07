Gabbie salariali in Molise? Ma dell'autonomia parlano solo Lega e M5S

MOLISE. L'autonomia spacca ancora la maggioranza. Di contro in Molise poco se ne parla e nessuno sa come la pensino a Palazzo d’Aimmo. Al centro la Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali (in sintesi, alzare gli stipendi al Nord ed abbassarli al Centro-Sud); ma per il M5s si tratta di una pretesa inaccettabile: "Una simile proposta spaccherebbe il Paese perché è discriminatoria e razzista. Essa impedirebbe ai giovani di emanciparsi, alla famiglie di mandare i figli a studiare in altre Università. Diventerebbe difficile e costoso persino prendere un treno da Roma e Milano. Il meccanismo della gabbie salariali è stato in vigore in passato con pessimi risultati e fu abolito nel '72. Reintrodurlo significherebbe riportare l'Italia indietro di mezzo secolo".

Certamente occorre coraggio per tagliare gli sprechi e per premiare il merito; e poi autonomia significa punire i politici incapaci, tagliare le clientele e premiare la novità, la competizione, la ricerca, l'innovazione. Vuol dire anche ridurre la distanza tra Nord e Sud. La Lega invece dice: le Province gestiscono scuole frequentate da 2 milioni e mezzo di studenti, 130mila km di strade e 40mila ponti e viadotti. Togliere soldi, personale, dipendenti a questi enti non solo non fa risparmiare alcunché ma mette in difficoltà le dèbite manutezioni. C'è già un piano da 6 miliardi per porre in sicurezza scuole, ponti e viadotti. Facciamolo perché l'Italia ha bisogno di sì, non di no e di blocchi.

Quindi, nessuna gabbia salariale. Si tratta di uno strumento che esisteva già nel nostro ordinamento; sono incentivi previsti dalla contrattazione integrativa, per incentivare la permanenza e per dare continuità all'offerta formativa. Erika Stefani, Ministro degli Affari regionali e delle autonomie, ha detto:"Quello che vogliamo fare con l'autonomia è una valorizzazione dei territori ed una responsabilizzazione. Se il meccanismo proposto premia l'inefficienza e non vuole dare alcuna premialità, allora stiamo ragionando su piani diversi". Sulle autonomie regionali invece di andare avanti si tornerebbe indietro. “I 5stelle condannano il Sud all'arretratezza. Apprezziamo gli sforzi di Conte ma l'unico modo per aiutare l'Italia e il Sud è agevolare il merito e punire gli sprechi”.



Il Presidente della Regione Veneto Zaia sostiene:"E' scandaloso che si continui a prendere in giro i cittadini (non solo i Veneti, ma anche quelli delle 12 Regioni che hanno avviato passi in direzione dell'autonomia) e che si voglia rieditare il conflitto tra Nord e Sud. Si vuol trasformare l'autonomia in un cadavere eccellente - prosegue - ma si sappia che la forza dei 2 milioni 328mila veneti che hanno votato il nostro referendum per l'autonomia e di quelli di tutte le altre Regioni che la vogliono, è un fiume in piena inesorabile. E' scandaloso - prosegue - che ci siano persone a livello governativo incapaci persino di mantenere la parola data. I 5 stelle condannano il Sud al Medioevo e il Nord all'agonia - conclude -. Credo che siamo ormai l'unico Paese al mondo in cui c'è ancora chi vede l'autonomia come un problema e non come una opportunità".

"Perché spaccare il Paese in due? Stiamo lavorando per un'autonomia che sia equa, in sintesi non possiamo permettere che alcune Regioni si arricchiscano a discapito di altre. Siamo stati eletti per tutelare tutti i cittadini: da Nord a Sud". Questo è quanto dichiarato dal vicepremier e leader dell’M5s in un'intervista rilasciata alla 'Gazzetta del Mezzogiorno'. Sempre in tema di autonomia, ma focalizzando l'attenzione sul capitolo istruzione, il Ministro della Sviluppo economico ha sottolineato:"Stiamo facendo vari incontri proprio per risolvere tutte le criticità che ci sono. Un nodo da sciogliere è proprio quello dell'istruzione. E sui concorsi regionali ci potrebbe essere un rischio di incostituzionalità. Per me il testo deve essere perfetto, senza sbavature, e non possiamo permettere di creare scuole di serie A e scuole di serie B. Questo per me è un principio cardine. Il Paese è unico e tale deve rimanere. La stessa cosa vale per la scuola".

Claudio de Luca