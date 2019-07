TERMOLI. Contestualmente alla conferenza stampa abbiamo dato notizia del rinvio della seduta aperta e monotematica del Consiglio comunale sulla sanità.

Conferenza stampa convocata dalla consigliera comunale di opposizione Marcella Stumpo e dalla componente Termoli Bene Comune-Rete per la sinistra termolese.

Una conferenza che proporremo con un video realizzato da Michele Trombetta per non togliere alcun concetto di quanto espresso nella sede di via XXIV maggio oggi.

Innanzitutto, proprio in vista dell’assise civica sul San Timoteo e non solo, la Stumpo ha respinto al mittente la filosofia che l’Asrem vorrebbe imporre, ossia quella di perseguire il profitto.

«Diciamo no alla visione monetaristica del mondo, la sanità deve essere pubblica, fermo restando la possibilità di aprire al privato ma non deve andare a discapito della collettività, tanto chi è ricco può scegliere i migliori ospedali ma gli altri hanno diritto a una sanità di eccellenza pagata dallo stato perché questo dice la Costituzione».

Per la Sinistra termolese si deve garantire un buon servizio di assistenza e non ci possono essere interpretazioni, i fondi devono essere stanziati per la sanità pubblica e se non ci sono vanno trovati.