Molise Pride, il Pd bassomolisano: «Noi ci saremo»

CAMPOBASSO. Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della Federazione del Partito Democratico del Basso Molise relativo all'evento Molise Piride.

«Sabato 27 luglio, Campobasso ospiterà la seconda edizione, questa volta "speciale",del Molise Pride finalizzata a chiedere una legge serie e concreta contro l’omofobia sia a livello nazionale che a livello regionale, che non si limiti a estendere la legge Mancino, ma che offra servizi e sostegno alle vittime di omofobia e transfobia, in modo da colmare il gap con gli altri paesi europei.

Eppure, a 50 anni dalla prima marcia dell’Orgoglio che si tenne il 28 giugno 1969, il giorno degli scontri di Stonewall, c'è chi si chiede, ancora, se abbia ancora senso l’organizzazione di parate come i Pride, soprattutto nei paesi dove teoricamente sono stati riconosciuti pari diritti a tutti e a tutte le persone a prescindere dal loro orientamento sessuale.

Noi della Federazione Pd del basso Molise, riteniamo che purtroppo sì, abbia ancora senso,perché l'omofobia esiste e non è solo quella che colpisce fisicamente ed il Pride può servire comeleva per ottenere visibilità e influenza dove i pari diritti non ci sono ma ancheper il riconoscimento sociale dove i diritti sono previsti.

Basta citare già solo le posizioni delministro della Famiglia e della Disabilità Lorenzo Fontana o l'odio social che si è scatenato verso la manifestazione, a cui il Comune di Campobasso ha concesso il patrocinio, per comprendere che la prima e più banale risposta sull’opportunità di organizzare oggi il Pride ha a che fare con il semplice fatto che un diritto non è mai conquistato per sempre e che comunque con la legge si può arrivare solo fino a un certo punto.

Il Pride, dunque, conta ancora perché resta molto lavoro da fare: se in Italia per esempio oggi le persone omosessuali si possono unire civilmente con diritti pari a quelli del matrimonio l’espressione sessuale delle soggettività cosiddette non conformi è ancora molto attaccata

Il movimento Lgbtqi non riguarda dunque solo diritti e libertà legislative, ma anche libertà sociali e culturali che spesso non vanno alla pari con la legge.»