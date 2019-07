Militari della Guardia costiera aggrediti a Termoli, la solidarietà del ministro Toninelli

TERMOLI. Anche il ministro alle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli ha espresso solidarietà ai militari della Guardia costiera di Termoli.

«Esprimo solidarietà e gli auguri di pronta guarigione ai sei militari della Capitaneria di Termoli che ieri sera operavano nell’ambito dell’operazione "Mare Sicuro" per restituire la fruizione del pubblico demanio marittimo, occupato abusivamente con attrezzature da spiaggia.

Sono stati oggetto di aggressione verbale e fisica da parte di alcuni malintenzionati e sono stati ricoverati in ospedale con escoriazioni e contusioni. Aggressori identificati e denunciati.

Manteniamo alta l’attenzione per garantire a tutti vacanze serene e il libero uso dei nostri litorali.