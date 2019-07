Felice rincara la dose: annessione obbligata, Basso Molise bistrattato da 20 anni

TERMOLI. Fa sul serio il presidente del comitato Sam Timoteo di Termoli, Nicola Felice, che dopo aver lanciato la propcoosta provocatoria sull'annessione all'Abruzzo della costa molisana, fa un secondo passaggio per spiegare meglio l'iniziativa, denominata per l'appunto «Verso l'annessione».

«A seguito dell’iniziativa di dar via alle procedure disposte nell'art. 132 comma 2 della Costituzione, per l’annessione alla Regione Abruzzo, per evitare il sorgere di fraintendimenti in merito, si ritiene opportuno precisare che:



1) L’iniziativa è stata pensata poiché quanto è accaduto e si è registrato negli ultimi 15-20 anni, dimostra che non solo Termoli ma l’intero territorio del Basso Molise non ha ricevuto l’attenzione dovuta e meritata, da parte della classe politica, dagli Enti e organi di programmazione regionale nei settori importanti e vitali per una collettività. A dimostrazione può servire da esempio quanto sta accadendo nella sanità, principalmente nell’ospedale San Timoteo, ma è solo la punta dell’iceberg, che con le ripetute restrizioni e chiusura di interi reparti essenziali, alla fine non sarà neanche un ospedale di base, ma un semplice Pronto Soccorso e poliambulatorio.

2) l’iniziativa nulla toglie, anzi rafforza la battaglia in difesa del servizio sanitario regionale efficiente ed efficace, in particolare modo per il territorio del Basso Molise, per garantire la salute dei cittadini.

3) l’iniziativa né cancella, né lede l’autonomia della Regione Molise, in quanto chiede l’annessione di alcuni Comuni, non dell’intera regione che in tal caso necessita di una legge Costituzionale. Pertanto il Molise continuerà ad esistere nella sua autonomia, senza più quei Comuni che al termine della procedura prescritta, con legge dello Stato, saranno distaccati dal Molise e annessi alla all’Abruzzo».