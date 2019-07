Consiglio comunale infuocato a Larino, la minoranza lascia palazzo Ducale

LARINO. Opposizione sul piede di guerra ancora una volta a Palazzo Ducale. Seduta di Consiglio comunale piuttosto accesa quella tenutosi lo scorso 25 luglio che ha vissuto un momento di grande criticità da tutta l’assise comunale.

Un Consiglio iniziato in maniera piuttosto pacata, con soli due punti all’ordine del giorno: l’approvazione del verbale della scorsa adunanza e l’assestamento generale di bilancio con verifica dello stato di attuazione dei pro-grammi e salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Dopo un appunto esposto dal consigliere Di Maria, capogruppo del “Il Germoglio”, inerente a degli approfondimenti del verbale, l’assise ha votato all’unanimità dello stesso.

Prima di passare al secondo punto all’ordine del giorno la discussione si è spostata sulla situazione di emergenza dell’acqua, tema che ha visto più interventi sia da parte del sindaco Giuseppe Puchetti che del Consigliere Di Maria e Rainone. La questione emergenza acqua si è rifatta molto alla stato dell’arte dell’acquedotto del “Molisano Centrale”che pare sia già in funzione erogando acqua di sorgente a tutto il territorio del Comune di Larino, rifornendo sia il centro abitato che le contrade. Seppur, a parola del sindaco Puchetti, si è in attesa di un ulteriore allaccio con il serbatoio di Monte Arcano per poi proseguire con il definitivo collaudo dell’acquedotto tanto atteso. Dichiarazioni che hanno suscitato, da parte della minoranza, sentimenti di poca trasparenza nei confronti dei cittadini, considerando la situazione emergenziale idrica che investe l’intera cittadina e come sollevato dal consigliere Rainone la potabilità stessa dell’acqua che arriva nelle case, soprattutto per l’acqua che viene prelevata nell’invaso del Liscione. Facendo riferimento ai livelli dei trialometani che spesso sforano, e non di poco, la tollerabilità e sottolineando l’alta pericolosità per la salute.

Nel passare al secondo punto all’ordine del giorno inerente il bilancio o meglio variazioni di bilancio. Il consigliere Di Maria, da subito rileva il problema della mancanza di documentazione, storia che nei Consigli comunali di Larino si ripete da tempo. Nello specifico Di Maria ha evidenziato una documentazione difforme consegnata ai consiglieri di minoranza con vari “ammanchi”, allo stesso mancavano degli allegati che altri avevano ricevuto. Una situazione disomogenea compromessa anche da varie discrepanze negli atti stessi che hanno condotto i Consiglieri di minoranza, concordi con Di Maria, a chiedere il rinvio della discussione per avere maggiori informazioni nel trattare una questione così importante come il bilancio. Proposta in primis non accolta e poi portata ai voti che hanno permesso alla maggioranza di proseguire con l’approvazione del Bilancio. Tale azione ha creato forte dissenso tra la minoranza che ha più volte sottolineato il modo di operare della maggioranza molto poco democratico e trasparente.

Con l’intento di interrompere questo “operare” poco corretto la minoranza tutta ha abbandonato l’assise comunale. Una sessione piuttosto “calda” che ha visto una minoranza compatta e decisa nel fornire trasparenza ai cittadini.