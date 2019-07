Buona affluenza al gazebo informativo M5s in via Adriatica Copyright: Termolionline

TERMOLI. Ottima partecipazione da parte dei cittadini di Termoli, nonostante la pioggia, al gazebo informativo del Movimento 5 Stelle in via Adriatica.

Il Consigliere comunale Antonio Bovio ha dichiarato: «Ieri sono venute molti cittadini che chiedevano ancora come fare la richiesta per il Reddito Di Cittadinanza e quali requisiti. Molti si sono lamentati che Termoli è sporca, e che la Rieco non è all’altezza. In più abbiamo spiegato la questione del depuratore del porto, e di quello del Sinarca, che è attivo e che soddisfa le utenze di Lungomare Nord. Diciamo abbiamo parlato un po’ di tutto, e abbiamo invitato le persone a partecipare al consiglio comunale monotematico sulla sanità di mercoledì 31 luglio. Vi aspettiamo».