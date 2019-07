Consiglio comunale di Palata convocato senza rispetto dei termini, Del Gesso lo fa rinviare

PALATA. Consiglio comunale del 29 luglio: il Gruppo consiliare di minoranza, "Palata Oltre il 2020", formato da Angelo Del Gesso e Marco Manes, per il tramite del consigliere Angelo Del Gesso, nella sedutadi ieri 29 luglio, ha presentato, in apertura dei lavori, una mozione d'ordine con la quale ha chiesto l'immediatachiusura della seduta in quanto la stessa convocata illegittimamente ovvero non rispettando quanto disposto dall'art.19 del regolamento del Consiglio. Infatti l'art. 19 dispone che la convocazione del consiglio ordinario o straordinario, deve avvenire entro tre giorni lavorativi,interi e liberi, senza computare il giorno della convocazione.

La convocazione, essendo stata notificata giovedì 25 luglio per il 29 luglio,non rispettando i tre giorni lavorativi e interi, secondo il consigliere di minoranza, era illegittima. Lo stesso consigliere, prima di allontanarsi dalla seduta,ha evidenziava che, nel caso la maggioranza avesse approvato o prodotto atti gli stessi sarebbero stati impugnati dinanzi al Tar.

«La nuova maggioranza, già dal secondo consiglio del mandato, si è trovata in difficoltà. Il Consiglio è statorinviato a nuova data, con la speranza che la nuova maggioranza legga in modo più attenta le leggi e i regolamenti», commentano Manes e Del Gesso.