«Non c'è spirito di collaborazione da parte di Palata oltre il 2020»

PALATA. In risposta a quanto sollevato dal gruppo consiliare di minoranza “Palata oltre il 2020”, in merito alla chiusura del consiglio comunale del 29/07/2019 e al rinvio a prima seduta utile, la maggioranza in presenza del Segretario Comunale, accertato il refuso presente nel regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, cosi come modificato dalla delibera n. 26 del consiglio comunale del 31/07/2018, nello spirito di collaborazione, trasparenza, legalità e partecipazione che lo contraddistingue, non volendo penalizzare alcuno, senza indugio ha disposto il rinvio della seduta per inserire le opportune modifiche al regolamento, dando disposizione agli uffici competenti.

La maggioranza evidenzia come il gruppo “Palata oltre il 2020”, presentando tale mozione d’ordine ha di fatto dato solo importanza ad aspetti procedurali e sottovalutando interessi molto importanti per la comunità posti all’ordine del giorno. Il comportamento adottato dal gruppo di minoranza “Palata oltre il 2020” è alquanto penalizzante e negativo per gli interessi della comunità e questo si evidenzia già dalla scarsa partecipazione nelle attività comunali. Esempio lampante è proprio uno degli argomenti posti all’ordine del giorno del consiglio comunale del 29/07/2019 ovvero l’approvazione del regolamento per il funzionamento del servizio di trasporto sociale, di cui lo stesso gruppo di minoranza aveva già richiesto il rinvio nella precedente seduta del 14 giugno 2019 e di cui la maggioranza aveva accolto favorevolmente l’invito al fine migliorare il contenuto dello stesso. A tal fine per il giorno 15 luglio ore 19,00 era stato convocato incontro con tutti i capigruppo sia di maggioranza che di minoranza per esaminare ed eventualmente modificare il regolamento stesso.

Alla seduta del 15 luglio erano presenti il sindaco, alcuni consiglieri di maggioranza, il capogruppo di maggioranza Antonio Gallina per il gruppo “SiamoPalata” e la capogruppo di minoranza Mariaelena Ricciuti per il gruppo “La Forza di Rinascere”. Per il gruppo di minoranza “Palata oltre il 2020” nessuno era presente, nessuno del gruppo è stato delegato a partecipare, nessuno ha presentato giustificazioni di assenza e/o richiesta di rinvio della riunione, denotando con ciò uno scarso interesse per l’argomento.

La maggioranza, sin dal primo giorno successivo all’insediamento ufficiale si è mossa per prendere in mano le redini del comune, affrontando le grosse problematiche presenti nel nostro territorio (tra cui il post-sima) e chiedendo alla minoranza uno spirito di collaborazione e non di ostruzionismo, cosa che ad oggi non è di fatto avvenuta, se non da parte del gruppo “La Forza di Rinascere”.

Ci auguriamo che questo spiacevole evento sia la base per una proficua collaborazione sui problemi realmente presenti nella nostra piccola comunità, perché l’adozione di politiche ostruzionistiche non porta ad alcun bene per il nostro comune.