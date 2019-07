TERMOLI. Stamattina mercoledì è iniziato il Consiglio comunale monotematico sulla Sanità. Il presidente della Regione Molise Donato Toma è stato invitato ad intervenire ma ha fatto pervenire una comunicazione in cui faceva sapere che per impegni istituzionali non gli è stato possibile presenziare. La seduta inizia con un minuto di silenzio per il vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma, richiesto dal consigliere Sabella.

Il primo intervento è del dottor Filippo Vitale: "Per circa 30 anni sono stato il direttore dell'ospedale di Termoli. Noi abbiamo un Pos scaduto e tutt'ora vigente. Questo piano operativo prevedeva l'ospedale di Termoli come presidio ospedaliero. Ancora oggi non abbiamo attivato il Piano operativo 2015/201818. Bisogna pretendere l'attivazione del piano operativo: riabilitazione ospedaliera, i posti letto e altre piccole attivazioni. Chi conosce il piano 15/18, capisce che sono presenti tutte le discipline di base: Pediatria, Ortopedia, Oncologia, Cardiologia e Ginecologia. Non dobbiamo rincorrere situazioni nuove, senza attuare quelle che il ministero ci ha autorizzato. Mettendo in discussione discipline fondamentali, si creano delle incertezze. I medici che vogliono lavorare qui restano perplessi in merito alle mancate attivazioni del piano 15/18. Bisogna partire e bisogna attivare il piano. Nel prossimo piano operativo 2019/2021 bisogna vedere quali miglioramenti fare.



Il punto nascita non si chiude per lo scarso numero parti, ma per le risorse. Non ci sono ginecologi. Questi ultimi hanno incertezza sul prossimo futuro del nostro ospedale".

I lavori proseguono con l'intervento del dottor Giovanni Cardillo: "Ho lavorato per 35 anni nell'ospedale di Termoli. L'ospedale è un centro di riferimento da Foggia a Pescara. È stato per decenni un'eccellenza per la cura di moltissime patologie. Oggi le differenze con il passato sono tante. Una volta, presso l'ospedale, l'unità operativa di Chirurgia interveniva sul torace, collo, vascolare e addominale. Fino a pochi anni fa si operava con risultati eccellenti. L'unità operativa di Ortopedia era tra le tantissime eccellenze, sopratutto per la traumatologia: si operavano pazienti con problematiche ortopediche con tecniche all'avanguardia. Altra unità importante è Ostetricia e Ginecologia. Gli interventi erano importanti e complessi. Le tecniche utilizzate erano all'avanguardia su tutti i fronti. Altra grande unità operativa era Urologia.





Continua il giornalista Paolo Di Lella: "Sono un giornalista de "Il bene comune". Non sono qui per darvi notizie che già conoscete. Mi basta dire che la sanità pubblica sta venendo meno. Stanno finendo i finanziamenti. Perché questo? Io voglio denunciare la mancata responsabilità della politica. Una sanità pubblica è ancora possibile: i soldi, ancora da stanziare, sono tanti. Ma come mai, con tutti questi soldi che spendiamo, siamo in queste condizioni? Quando ci dicono che il problema è il debito, non parlano mai di come questo si sia formato e di chi sono le responsabilità. La gestione durante il governo Iorio è stata un po' "allegra". Progressi di carriera e pensioni anticipate di figure di altissimo livello (oggi in cliniche private) sono solo alcune problematiche. Frattura ha fatto una bella rivoluzione dei tagli. Ma il rapporto del budget per le strutture pubbliche e private è anomalo. Cuore e tumori sono i due rami più redditizi, guarda caso due reparti chiusi nel pubblico e finanziati nel privato. Noi non possiamo lasciare la sanità nelle mani di chi non vuole il bene comune. Per uscire da questa situazione ci vuole democrazia. Occorre studiare proposte alternative: il piano operativo deve essere funzionale per la popolazione."



Sarà messo ai voti l'emendamento proposto dalla Consigliera comunale di maggioranza Fernanda De Guglielmo, il quale prevede L'istituzione di un tavolo di confronto sulla sanità anche con il ministro della Sanità Giulia Grillo e il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

"Bisogna risolvere il problema alla radice: il governo. Il decreto Balduzzi è un altro problema. Nel 2015, un gruppo di persone ha fatto una raccolta firme per contrastare questo decreto e le sue possibili conseguenze. Ma nonostante le 600mila firme, cestinate, il decreto è passato lo stesso. Assumere personale è il nostro obbiettivo. L'incertezza è uno dei problemi principali: per quanto riguarda Ostetricia-Ginecologia e il nido, ci hanno dato la sicurezza dell'arrivo dei medici. Ma questi ultimi vogliono l'aiuto politico, in quanto non sanno se il reparto rimane aperto o no. Ma questo chi ce lo assicura? Questo che succede oggi non è una sorpresa", l'intervento della De Guglielmo.

I consiglieri comunali Nick Di Michele, Andrea Casolino e la presidente del Consiglio comunale Manuela Vigilante sottolineano come occorra fare riferimento a chi ha il potere di cambiare le cose, ovvero occorra cercare un'interlocuzione con la giunta regionale.

Questo il commento di Nick Di Michele: "Noi della minoranza ci siamo subito messi in moto per aprire un tavolo di confronto. Abbiamo chiesto un consiglio monotematico con esperti in materia. Oggi la De Guglielmo ci chiede di votare un emendamento che sollecita un intervento con il ministro Grillo e lo stesso Salvini. Ma noi, come Movimento 5 stelle, crediamo che l'interlocuzione debba essere diretta con chi può risolvere i problemi che abbiamo.

Il sindaco Francesco Roberti commenta così l'emendamento: "In merito a questo emendamento aggiungerei che la politica nazionale è una politica debole. Non hanno avuto gli anticorpi per contrastare queste problematiche. Qui il problema non è tecnico, ma politico, sia a livello nazionale che regionale. Oggi gli interlocutori che ci sono e ci sono stati hanno venduto la sanità. Occorre rivedere questo emendamento."