Toma: «Previsti 35 milioni di euro per le infrastrutture molisane»

CAMPOBASSO. In un'intervista all'Ansa, il governatore Donato Toma ha annunciato un piano di investimenti nelle infrastrutture per lo sviluppo del Molise. "Abbiamo lanciato il piano delle strade comunali e provinciali - ha detto Toma - con una serie di interventi finanziari per circa 35 milioni di euro complessivi. Ad oggi sono state approvate delibere per circa 13 milioni di euro, e sono già previsti stanziamenti fino ad arrivare a 35 milioni. Inoltre stiamo cercando nelle pieghe del fondo di sviluppo e coesione altri fondi da investire sulle strade".

Tracciando un bilancio di questo primo anno di governo,Toma sottolinea come un altro obiettivo centrato sia stato quello di non perdere i finanziamenti europei. "All'inizio di questa consiliatura avevamo la possibilità di accedere a circa 20 milioni di euro. Li abbiamo spesi nei termini assegnati dalla Unione europea entro il 31 dicembre del 2018 non perdendo un euro. Anzi - ha continuato Toma nelle sue dichiarazioni ad Ansa- abbiamo raggiunto l'obiettivo del 106% con i complimenti del ministero per il Sud".

Il presidente della Regione Molise, continuando ad illustrare gli obbiettivi raggiunti quest'anno, pone l'attenzione sui circa 17 milioni di euro a start up e imprese, con il risultato di un aumento dell'occupazione per circa1000 unità e i 20 milioni di euro erogati o in corso di erogazione alle imprese per la microricettività, alberghi diffusi, per bed and breakfast, affittacamere e il piano strategico per il turismo, cioè le linee guida sulle quali la giunta si muoverà nei prossimi mesi.