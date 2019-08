Roberti: «Dai medici di Ostetricia e Pediatria grande collaborazione»

TERMOLI. Dopo l'incontro di questa mattina con i vertici dell'Asrem al San Timoteo, il sindaco Roberti commenta con ottimismo: «Questa mattina con Fernanda De Guglielmo abbiamo incontrato all’ospedale San Timoteo i medici dei reparti di Ostetricia e Pediatria. Erano presenti per Ostetricia i ginecologi Pierluigi Cariello, Saverio Flocco, Bernardino Molinari e Gennaro Tirabasso. Per la Pediatria Giovanni Prezioso, Santino Gaggiano, Assunta Sorella e Clementina Calabrese. Con noi hanno partecipato all’incontro anche il direttore generale dell’Asrem Gennaro Sosto e i dirigenti Antonio Lucchetti, Antonio Forciniti e il direttore sanitario del San Timoteo Michelina Morelli.

Dall’incontro è emerso un grande spirito di collaborazione con i medici dei due reparti e un rinnovato ottimismo per il futuro. Si affronteranno con più serenità i prossimi mesi proprio ad iniziare da quello corrente nel quale si potrebbero presentare mille incognite. Personalmente mi sento di ringraziare i nostri ginecologi che con spirito di abnegazione e professionalità si sono messi subito a disposizione affinchè non si creino disagi nel reparto di Ostetricia e Ginecologia. Con la loro professionalità sarà possibile affrontare la situazione considerando anche che sono disposti a rinunciare alle proprie ferie se sarà necessario. Di pari passo un plauso lo rivolgo anche l’Asrem che in questa fase ci sta supportando per quanto possibile. Spero che possa nascere una nuova intesa per salvaguardare il nostro Punto nascite e l’ospedale San Timoteo di Termoli».