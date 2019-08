Franzese e Di Giandomenico, nello staff del sindaco i due consulenti a costo zero

TERMOLI. Oltre ai dirigenti Bove e Belpulsi, il sindaco Francesco Roberti ha nominato i primi due componenti dello staff previsto in 6 persone, scegliendo i due a titolo gratuito: Antonio Franzese e Remo Di Giandomenico. «Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 190 del 12/07/2019, di costituzione dell'ufficio di staff di costituire l’Ufficio di Staff, ai sensi dell’art 90 del D.Lvo n.267/2000 e dell’art 8 del Regolamento degli uffici e servizi con la quale è stato disposto di assegnare 4 unità lavorative da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato extra dotazione organica, per la durata massima pari al mandato elettorale, da inquadrare in cat. C -part time per 12 ore settimanali, ai quali potranno aggiungersi due ulteriori soggetti con contratto di collaborazione e/o consulenza a titolo gratuito, per fornire il necessario supporto nell’opera di raccordo e controllo degli uffici e dei vari responsabili da parte del sindaco; Considerato che i collaboratori esterni possono essere individuati anche tra soggetti lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza, i quali hanno la facoltà di prestare la propria collaborazione a titolo completamente gratuito, previa espressa manifestazione di volontà a prestare gratuitamente la propria collaborazione; acquisita la disponibilità ad accettare l'incarico presso l'ufficio di staff, dei seguenti professionisti: Remo Di Giandomenico e Antonio Franzese. Ritenuto che entrambi i predetti soggetti possiedano qualificate professionalità e competenze, in relazione alle esperienze professionali maturate e alle attività svolte, come si evince dai curricula; ritenuto quindi di conferire l'incarico ai predetti, precisando che lo stesso sarà a titolo gratuito e potrà essere revocato in qualsiasi momento avendo lo stesso natura fiduciaria; nel decreto si precisa che l'incarico viene conferito a titolo gratuito, per tutta la durata del mandato sindacale, senza alcun onere a carico dell'amministrazione comunale, e che a tal fine, con la firma per accettazione del presente decreto, si intenderà rilasciata apposita liberatoria all'Ente, da parte degli stessi, delle condizioni di gratuità; di dare atto che i predetti sono tenuti all'osservanza delle sole direttive del sindaco e all'osservanza dell'obbligo di assoluta riservatezza ma non al rispetto dell'orario d'ufficio, non essendoci vincoli di subordinazione; di trasmettere il presente decreto agli interessati e al servizio personale per i consequenziali adempimenti.