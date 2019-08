Matteo Salvini torna a Termoli: appuntamento alla Cala Sveva venerdì 9 agosto alle 10

TERMOLI. Alle prese con un'estate infuocata tra Viminale e Palazzo Chigi, Matteo Salvini, Ministro dell'Interno e vicepremier, nonchè capo della Lega che ormai viene considerata come un suo movimento, col brand Salvini in netta predominanza, continua a girare il territorio.

Lo farà anche a Termoli, venerdì mattina, alle 10, al lido Cala Sveva, dove sicuramente renderà omaggio alla vittoria alle ultime amministrative, che vedono un gruppo con 4 consiglieri, una presenza in giunta e la presidenza del Consiglio comunale.

Come annunciato in una delle sue dirette su Facebook, sarà un agosto denso di impegni per il vicepremier Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno sarà infatti impegnato in un tour su quasi tutto il territorio nazionale, soprattutto il centro sud: il 7 agosto nel Lazio, l'8 agosto in Abruzzo, a Ferragosto in Campania e l'11 in Calabria (in queste ultime 2 regioni si andrà alle urne per le elezioni regionali rispettivamente nel 2020 e in autunno), il 10 in Puglia, il 12 in Sicilia, il 14 agosto a Genova per ricordare la tragedia del ponte Morandi e il 9 nel nostro Molise, precisamente a Termoli.