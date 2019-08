Aida Romagnuolo: «Contenta della visita di Salvini, resta un amico»

TERMOLI. «Sono contenta dell'arrivo di Matteo Salvini in Molise. Gli do il benvenuto. Per me resta un amico». Così Aida Romagnuolo, coordinatrice di 'Prima Molise', a proposito dell'arrivo a Termoli, il prossimo 9 agosto, del ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini.

Salvini arriverà nella città adriatica alle 10 del mattino e si recherà presso il lido Cala Sveva, nell'ambito del tour in corso in località balneari d'Italia. Resterà fino alle 13 nello stabilimento situato ai piedi del Castello Svevo per poi raggiungere il Gargano con Peschicie Polignano a mare subito dopo.

La Romagnuolo aggiunge: «Resto capogruppo della Lega in Consiglio regionale e non ho nessun problema con il partito, anche perché penso che l'unica leghista vera qui in Molise sono io».

La consigliera regionale non esclude un incontro con Salvini che durante la permanenza in spiaggia non mancherà di fare un bagno in mare.

(Fonte: Ansa).