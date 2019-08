«Salvini hai tradito gli italiani», lo striscione del Movimento 5 Stelle

TERMOLI. A un certo punto della mattinata dedicata prima all'attesa e poi alla visita del vicepremier Matteo Salvini, dal muraglione del borgo antico è comparso uno striscione che accusava il capo della Lega di aver tradito gli italiani.

A esporlo i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Nick Di Michele e Antonio Bovio.

«Esempio classico del politico mediocre che approfittando della fiducia degli italiani, pone in primo piano i suoi interessi corporativistici.

Ha illuso prima se stesso e poi chi auspicava un vero cambiamento.

Personalmente mi sento sollevato, perché avere a che fare con un personaggio politicamente squallido come Salvini, mi creava molti imbarazzi, infatti ho votato per il suo processo nell'affaire diciotti e da molto tempo non condividevo più le uscite del politico del nulla.

I nostri silenzi, sono stati a volte troppo rumorosi ma oggi rinasce lo spirito vero del M5S.

Ricominciamo a combattere il sistema dalle fondamenta e comunque sentiamoci soddisfatti delle cose fatte per i cittadini italiani.

Si può anche cadere ma l'importante é rialzarsi e continuare a marciare spediti.

Salvini l'italia non é il tuo parco giochi, devi solo vergognarti.