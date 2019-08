Anche a Larino un Consiglio straordinario sulla sanità

LARINO. Si terrà alle ore 19.30 il Consiglio Comunale dedicato alla sanità. Consiglio che si terrà in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, l’evento molto atteso ha visto la richiesta, prima del Comitato Basso Molise per il Bene Comune depositata lo scorso 1 agosto, e poi a ruota, il giorno seguente, dalla richiesta da tutti i consiglieri di minoranza di Palazzo Ducale.

L’oggetto di entrambe: richiesta Consiglio Comunale sul tema Sanitario, servizi e futuro del Vietri aperto agli interventi e alle domande dei cittadini, vuole creare un’occasione di confronto e di incontro sul delicato tema della sanità, già affrontato in passato in Consiglio Comunale. L’assise avrà all’ordine del giorno anche un altro punto per impellenza di discussione. La sanità, tema particolarmente sentito nel territorio frentano, in seguito allo smantellamento del Vietri avvenuto con una lenta agonia a discapito dei cittadini di Larino e del circondario, segnato in maniera importante da un tragico epilogo quale il decesso di Michele Cesaride.

Caso che non ancora vede un chiarimento legalmente espresso, verte in un turbine di ipotesi e responsabilità che rimbalzano da una parte all’altra, questa la rabbia dei cittadini che si vedono negare oltre al diritto alla sanità anche quello della chiarezza. L’intero territorio verte in una situazione complessa e preoccupante soprattutto dopo che l’emorragia sanitaria ha acuito le condizioni anche del San Timoteo e tale svuotamento di servizi rende la preoccupazione dei residenti intollerabile alle azioni che vengono calate dall’alto.

Evidente la necessità di fare fronte comune, espressa più volte e nei vari incontri dai rappresentanti dei Comitati di pertinenza, che nell’ultimo periodo si sono coalizzati superando colori politici, appartenenze e territorialità, come rafforzato durante il forum tenutosi a Larino di recente. L’intento dei Comitati, come asserito, è quello di agire in maniera concreta anche nel proporre un Piano Operativo Sanitario a misura dei molisani andando oltre il decreto Balduzzi, come detto tante volte, non adatta ad un territorio come quello molisano che seppur con una popolosità esigua quanto un quartiere di Roma, ha un’orografia che porta ad avere esigenze sanitarie decisamente più oculate.

La frase "ci vogliono morti” che ha echeggiato durante lo scorso forum dei Comitati tenutosi a Larino fa fortemente riflettere ed incrementa la paura di essere abbandonati ad un destino senza eguali, ed è qui che il popolo insorge con mille dubbi ed incertezze. “Come posso garantire a mia figlia le cure necessarie, quelle impellenti, immediate, salvavita. Come possiamo continuare a vivere in territorio che non pensa al suo futuro garantendo le necessità primarie come il diritto al curarsi, al salvarsi?”, questa l’affermazione di una madre, come tante altre famiglie che vedono nel nostro territorio poche possibilità di sopravvivenza di ogni genere. Sul destino del Vietri, ci vuole determinazione politica e volontà di agire questo l’argomento su cui verterà il Consiglio Comunale.