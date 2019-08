TERMOLI. Il 17 aprile 2018 pubblicammo un articolo dedicato al popolo di Salvini, per il comizio sprint in piazza Duomo, susseguito da un'ora di selfie coi supporter.

A distanza di 16 mesi e con consensi e sondaggi che lo danno in nettissima rampa di lancio, stamani si è riproposta la medesima situazione, anche se in una cornice ben più caotica.

Un leader sicuramente divisivo, per modi e per idee, quello del capo indiscusso della Lega, ma che sta catalizzando attorno alla sua figura del Capitano apprezzamento di una parte consistente dell'opinione pubblica.

Lo scorso anno scrivemmo: "Fenomeno Salvini, un idolo per chi vede la politica fuori dal camino degli intellettuali". Ebbene, il bagno di folla odierno lo testimonia, certo, sono state decine e decine le persone che non hanno retto sotto il sole all'attesa di due ore e mezza da quanto recitava nel programma, ossia alle 10. Ma per noi che siamo stati lì in mezzo quando è arrivato, è stato assai complicato portare a casa diretta e foto.



Letteralmente circondati da chi ha sfidato insolazione e anche gomitate pur di accaparrarsi il selfie o il saluto d'ordinanza. Sicuramente fenomeno social e mediatico. Ma politicamente ora dovrà dimostrare di avere la maturità di confrontarsi per il bene del Paese, dopo l'esperienza al capolinea assieme al Movimento 5 Stelle.

«Tornerò da Premier, non vendo fumo, le cazzate le lascio agli altri, non vi prometto miracoli». Il verbo di Matteo Salvini 16 mesi fa fu diretto, ma poi fu Conte a prendere le redini del Governo.

“Abbiam fatto – ha affermato il ministero dell’Interno dal lido termolese - una scelta di coerenza, di coraggio. Non so quanti altri partiti al mondo avrebbero rinunciato a sette ministeri perche si rendevano conto che il governo era fermo, che c’erano più no che sì, che si passava il tempo a litigare. La cosa più utile da fare per gli italiani, più trasparente, più dignitosa è di andare a votare prima possibile. Tutti i parlamentari della lega – ha aggiunto – saranno al lavoro da lunedì. Non esiste che qualcuno dica che non si può far lavorare i parlamentari a Ferragosto. I parlamentari alzano il culo e lavorano, se c’è bisogno, anche a Ferragosto”.

Dai piedi del castello alla Cala Sveva selfie, abbracci e musica nella calca tra turisti e bagnanti con uno stile che ha rispecchiato anche altre località e l’immancabile maglietta Milano Marittima – Termoli. Presenti, tra gli altri, il coordinatore Mazzuto, il governatore Toma e amministratori locali. Rispetto alle altre parti politiche Salvini ha evidenziato anche un altro aspetto: “Sarebbe una cosa incredibile, e io ribadisco che per quasi un anno abbiam lavorato bene e non usero mai parole negative nei confronti di Di Maio, nei confronti di Conte con cui per mesi e mesi abbiam lavorato bene e non risponderò agli insulti che mi stanno arrivando da giorni, da settimane perché mi sembrerebbe ingeneroso nei confronti delle tante cose buone che abbiamo fatto. Come in tutte le coppie, tutte le società, può arrivare il momento che, se ti rendi conto che passi più tempo a litigare invece di andare d’accordo, la cosa migliore è salutarsi con rispetto e tornare a dare la parola al popolo italiano”.

Nell’occasione le mamme del Comitato Voglio nascere a Termoli hanno consegnato la raccolta di firme per difendere il punto nascita e l’ospedale evidenziando il ricorso al Consiglio di Stato da parte dei ministeri. Non sono mancate contestazioni con un gruppo che ha esposto striscioni contro le politiche e l’atteggiamento del vicepremier sull’accoglienza.

Ora si aspettano gli sviluppi di una crisi scoppiata in piena estate: “Sarebbe incredibile che ci sono toni simili tra Pd e Cinque Stelle, tra Renzi e Di Maio. Mi auguro che nessuno stia pensando di prendere in giro gli italiani, di tirarla in lungo e di inventarsi un Governo che sarebbe inaccettabile per la democrazia. Dopo questo Governo ci sono solo le elezioni e la Lega è pronta. Prima si fanno e meglio è”.