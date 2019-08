Salvini a Termoli, «E' stata una giornata straordinaria»

TERMOLI. Assieme all’europarlamentare Massimo Casanova e a Luigi Mazzuto, esponenti di spicco locali erano Michele Marone e Annibale Ciarniello, presidente del Consiglio comunale e capogruppo. Per Marone, «E’ stata una giornata straordinaria, ricevere il Ministro Salvini è stato per noi un onore ed emozionante per tutti i cittadini ed i turisti presenti che lo hanno accolto con grande entusiasmo, calore e gioia. Personalmente ho avuto modo di chiedergli di considerare la petizione consegnatagli delle Mamme dell’associazione “Voglio nascere a Termoli” sulla questione del punto nascite di Termoli, evidenziando che nonostante il Tar Molise ha accolto in via cautelare il ricorso avanzato dai sindaci del Basso Molise e dalle Mamme, la struttura commissariale ed il Ministro della Salute hanno ritenuto di fare appello.

Peraltro, unitamente al Presidente della Regione, abbiamo chiesto al Ministro Salvini di sostenere la Regione Molise nella richiesta di deroga al decreto Balduzzi e ciò al fine di mantenere il presidio Ospedaliero del San Timoteo di Termoli. Lui ha preso in considerazione entrambe le questioni poste e siamo fiduciosi di un suo concerto impegno». Ciarniello, dal canto suo, ha ribadito che l’attesa è stata lunga, ma ben ripagata, con l’arrivo del leader e vicepremier Matteo Salvini e l’europarlamentare Casanova. «A pranzo con loro ho avuto modo, insieme agli altri commensali, di poter sottoporre alla loro attenzione le criticità del nostro sistema sanitario e la necessità di una deroga al decreto Balduzzi per garantire i livelli essenziali di assistenza soprattutto per il punto nascita. La nostra regione ha bisogno di maggiore attenzione allo stesso modo di Termoli da parte della Regione Molise, a pranzo rappresentata dal Presidente Toma».