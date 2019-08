Occhionero: «Credo che sia ora di essere responsabili, l'unico avversario è Salvini»

TERMOLI. Dopo l'esponente del Movimento a 5 Stelle Nick Di Michele, sull'attuale crisi politica, dopo lo strappo della Lega, abbiamo interpellato una parlamentare di LeU, la molisana Giusy Occhionero.

«Credo che sia ora di essere responsabili. È oltremodo necessario bloccare l'egocentrismo di Salvini con nuovo governo. La strategia di Salvini è impossessarsi del Paese e ha pensato di farlo con il ricorso alla tattica della crisi di governo e delle elezioni anticipate. Appare evidente che l'unica via per impedirglielo e' la formazione di un altro governo dando spessore politico alle indicazioni che verranno dal presidente Mattarella. E' l'unica via per salvare l'Italia. Sarebbe una follia e un disastro per l'economia del nostro Paese votare in piena sessione di bilancio. Ecco perché bisogna essere responsabili e per mettere in campo questa strategia serve abbattere il muro di incomunicabilità con i 5Stelle. L'avversario comune è la Lega».