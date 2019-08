Roberti: sono lusingato della scelta fatta del centrodestra sulla Provincia

TERMOLI. Il sindaco di Termoli Francesco Roberti è ufficialmente candidato alla presidenza della Provincia di Campobasso per il centrodestra, che si schiera coi suoi sindaci e consiglieri comunali in modo compatto al suo fianco.

Contro avrà un altro sindaco del Basso Molise, Giuseppe Caporicci di Portocannone.

Lo abbiamo interpellato dopo la presentazione ufficiale della sua candidatura, «Sono lusingato per la condivisione del centrodestra sulla figura del sindaco di Termoli, ringrazio i partiti i sindaci e gli amministratori comunali che unitamente hanno deciso che la candidatura ricadesse sul Basso Molise.

E’ una fase molto importante per la coalizione, ma ho sentito anche il mio antagonista per un in bocca al lupo. Auguri a tutti Buon Ferragosto, subito dopo torneremo alla carica e non abbasseremo di certo la guardia sul discorso sanità».