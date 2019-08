Consiglio comunale aperto sul Vietri, ecco come è andata la discussione

LARINO. Si sta tanto discutendo dell'esito del Consiglio comunale di Larino sul Vietri (e non solo) di due venerdì fa, ma come è andata la discussione?

Un Consiglio Comunale aperto al pubblico sul tema sanità. Consiglio richiesto dal “Comitato Basso Molise per il Bene Comune” e di seguito dalla minoranza di Palazzo Ducale.

Nonostante la sovrapposizione con due manifestazioni importante nella cittadina frentana, l’aula consiliare si è presentata gremita, con la presenza di vari rappresentanti dei Comitati regionali a favore della battaglia per una sanità pubblica. Presente anche il consigliere regionale Andrea Greco. L’assise ha inizialmente affrontato il primo punto del giorno, inserito per motivi di tempistica, inerente il progetto “Sviluppo turistico lungo i Tratturi Molisani” finanziato dal Governo nell’ambito del CIS, il Contratto di Sviluppo Istituzionale che vede il Comune di Campodipietra capofila del progetto e a cui Larino ha aderito insieme ad altri 64 realtà.

Dopo la discussione del punto e qualche discrepanza ci si è addentrati nel tema principale dell’incontro con una breve esposizione da parte del consigliere Di Maria sulle criticità dello stato attuale del Vietri e su quanto fatto dalla minoranza.Quindi un breve resoconto delle due proposte, una inizialmente rivolta ad un progetto della sanità privata avanzata dal consigliere Rainone e l’altra avanzata dalla minoranza tutta, primo firmatario il consigliere Vizzarri. Quest’ultima riguardante una mozione che chiedeva la riconversione del Vietri in Stabilimento Ospedaliero collegata al Presidio Ospedaliero di Termoli con rafforzamento di servizi di qualità per il territorio. Mozione, poi recepita dalla maggioranza con l’integrazione di un emendamento.

Nel proseguire dei lavori dell’assise, si è deciso di aprire agli interventi del pubblico.

La prima a prendere la parola proprio Dilma Baldassarre del Comitato del Basso Molise per il Bene Comune con la seguente proposta: Visto che Il Piano Operativo Sanitario 2015/2018, pur essendo legge dello Stato, non è stato applicato. Alla luce di questo, chiediamo al Sindaco, massima Autorità Sanitaria Locale, di intraprendere un’azione legale, anche in concerto con gli altri sindaci del Basso Molise, in particolare quelli dell’area del cratere sismico, per pretendere quanto previsto nel POS 2015/2018, cioè i 40 posti letto per Rsa e Chirurgia Ambulatoriale Complessa di Oculistica e tutto quanto in esso contenuto; di condividere le richieste del Comitato già sottoposte al Ministro della Sanità e ai Commissari Giustini e Grossi, cioè l’apertura di un Punto di Primo Intervento al Vietri, il potenziamento del Reparto Iperbarico con la gestione delle emergenze e, considerati i sempre più frequenti casi oncologici nel nostro territorio, l’insediamento di un reparto specialistico che possa diventare polo di riferimento regionale di Oncologia Chirurgica, con trattamento terapeutico post operatorio”.

In seguito hanno preso la parola il dottor Italo Testa per il Forum della sanità che ha tenuto il suo intervento in linea con le proprie dichiarazioni fortemente a favore di una sanità pubblica fornite nelle altre occasioni di incontro.

A seguito l’avvocato Oreste Scurti del Comitato di Isernia con un intervento incentrato sulle responsabilità della politica e le disattese prese di posizioni a favore del popolo. “La politica deve fare il suo dovere e la magistratura deve indagare e punire chi ha sbagliato! Quello alla salute è un diritto fondamentale e la morte anche di una sola persona è una sconfitta! Bisogna rivedere tutta la politica sanitaria!”, questa una delle sue affermazioni.

Percepito chiarificatore l’intervento del consigliere Andrea Greco, portavoce 5stelle, che ha esposto quanto riportato anche durante il consiglio regionale monotematico sulla sanità. Una esposizione della criticità riguardante il piano di rientro e l’investimento sulla sanità privata che lascia intravedere una falsa mobilità attiva, asserisce Greco “la sanità pubblica può essere risanata uscendo dal piano di rientro, recuperando i soldi dati alla Neuromed per le cure offerte a coloro che vengono da altre regioni. In questo modo, uscendo dal commissariamento, il Decreto Balduzzi non sarebbe più prescrittivo”.

Hanno seguito gli interventi di Nicola Felice del Comitato San Timoteo di Termoli, Carolina Mancinidel Comitato ProVietri Larino e Aida Trentalance per il Forum della sanità, tutti gli interventi in linea per una sanità pubblica di qualità. Ha chiuso Annarita De Notaris del Comitato Basso Molise per il Bene Comunecon un appello accorato rivolto a tutta l’amministrazione con l’invito di spogliarsi dei colori politicie di operare per il bene comune a difesa del diritto al curarsi. Chiuso il consiglio agli interventi del pubblico si è poi proseguito con gli interventi dei consiglieri . Franco Rainone ha contrastato le proposte del Comitato Basso Molise, ritenendole non fattibili, vedendo una possibilità solo per l’Oculistica; ha poi asserito che “l’unica salvezza per la sanità molisana è rappresentata da un Ospedale Unico, pubblico o privato”. Ha preso poi la parola la consigliera Vizzarri che esposto la motivazione della richiesta del consiglio, quello di creare un momento di ascolto e di confronto per un tema così sentito da un territorio come il nostro che ha visto la cittadina frentana fortemente colpitada quanto accaduto a Michele Cesaride, si è espressa soddisfatta dell’incontro rivelatosi pacato e fruttuoso perché ha fornito vari spunti. La consigliera Graziella Vizzarri ha concluso l’intervento asserendo: “le richieste del Comitato non si discostano molto dalla mozione presentata dalla minoranza in maggio ove si chiedeva la riconversione del Vietri in Stabilimento Ospedaliero con il rinforzo di servizi sanitari già erogati oltre ad un Primo Intervento, l’Iperbarica ed altro. A tal merito chiedo al sindaco quale sia stato il percorso fatto dalla mozione poi integrata dall’emendamento.”

Il Sindaco ha concluso l’assise riconfermando l’attenzione rivolta alla sanità in consiglio più volte, essendo essa materia meritevole di confronto, come inoccasione della mozione presentata dalla minoranza nei primi di maggio. La mozione, prima firmataria la Vizzarri, recepita da tutta l’amministrazione con un emendamento, prevedeva la trasformazione del Vietri in “Stabilimento ospedaliero” collegato al presidio di Termoli e quindi tutto quanto potesse concernere e rappresentare, a livello di servizi sanitari,una simile azione per il territorio.

Il Sindaco Giuseppe Puchetti, si è espresso con vivo interesse a volersi rendere portavoce presso i sindaci dell’ambito Territoriale di Termoli, l’Asrem e gli stessi Commissari della sanità, della mozione con l’emendamento già recepito dall’assise e presso i sindaci dell’ambito territoriale di Larino.

Un’assise che si è conclusa con buoni intenti a cui devono seguire le azioni.