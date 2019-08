Conte attacca Salvini a viso aperto: crisi irresponsabile per vantaggi di partito

ROMA. «Una crisi di Governo irresponsabile quella innescata dal Ministro dell’Interno per fini di partito», è l’attacco diretto del premier Conte al suo alleato (ex?) Matteo Salvini, seduto alla sua destra tra i banchi dell’Esecutivo in Senato. «Si compromette l’interesse nazionale, se si sollecita a votare ogni anno». Il presidente del Consiglio lancia chiari messaggi sui rischi di speculazione finanziaria, di aumento dello spread e delle clausole di salvaguardia dell’Iva, con l’ulteriore pericolo di uscire fuori dalle nomine della Commissione europea.

L’aula di Palazzo Madama è una bolgia e Conte rincara la dose definendo il capo della Lega «un opportunista politico con scarsa cultura costituzionale».