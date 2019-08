«Ora come non mai, il Movimento 5 stelle ha nelle sue mani il futuro di ognuno di noi»

TERMOLI. Come è stata vissuta dagli esponenti locali la crisi di Governo culminata con le dimissioni del premier Giuseppe Conte?

Per il portavoce del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale a Termoli, Nick Di Michele, «La fase attuale, non solo delle compagini governative ma del Parlamento e dell'Italia intera è letteralmente drammatica.

Un "politico", un partito, senza minimamente pensare alle conseguenze economiche ma soprattutto sociali che esponevano la nazione, decide in pieno agosto di creare una crisi al buio, valutando il da farsi giorno per giorno a seconda degli umori del cane o del gatto del vicino,irresponsabilità, incapacità, inettitudine,ma si potrebbe continuare all'infinito, sono gli aggettivi più ricorrenti. Oggi ci si ferma a ragionare,il Presidente della Repubblica saprà cosa fare, saprà come proteggere l'Italia e gli Italiani.

Noi come prima forza politica dobbiamo credere in un futuro diverso, dobbiamo assolutamente mettere da parte le radicate convinzioni per essere pronti a portare oltre questo pericoloso guado tutto il sistema paese.

Non sarà facile, bisogna avere molto coraggio e non guardare i sondaggi non credere a chi dice che i cittadini ci voteranno le spalle perché le cose fatte con buon senso e lungimiranza daranno sicuramente risultati.

Non sapremo cosa accadrà, si andrà alle urne in autunno?

Si farà un governo istituzionale?

Si procederàa portare a compimento pochi provvedimenti e poi alle urne a maggio?

Una cosa è certa gli italiani e il mondo intero ci guarda e noi dobbiamo dimostrare maturità politica ma ancor più vicinanza ai cittadini e pensando a loro decidere le sorti del Paese.

Ora come non mai, il M5S ha nelle sue mani il futuro di ognuno di noi».