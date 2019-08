Il pensiero di LeU, Occhionero: no a Governi di corto respiro, ma a soluzioni forti

ROMA. Cosa pensano i parlamentari di LeU dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte? La deputata molisana Giusy Occhionero segue le parole espresse ieri da Piero Grasso al Senato.

«Credo che questa pazza crisi d'agosto debba essere risolta con grande senso di responsabilità anteponendo gli interessi del nostro Paese a qualsiasi personalismo. I 5Stelle sono stati e sono certamente un problema per la sinistra. Un problema che richiede un’iniziativa politica energica e intelligente e, certamente, un ripensamento del profilo politico e programmatico della sinistra. Un problema, ma non il problema. Il vero problema per la sinistra e per l’Italia è l’insorgere di una destra nuova, egemonica e regressiva. Purtroppo la sinistra e il centrosinistra non hanno aperto gli occhi per tempo. Ora bisogna frenare questa avanzata regressiva. Adesso bisogna avere il coraggio di alzare il tiro e di scandire con parole chiare una piattaforma di svolta. Parole nette sui cambiamenti che si chiedono ai 5 Stelle, certamente.

Ma parole altrettanto chiare su ciò che si è disposti a correggere dell’esperienza fatta fin qui dal centrosinistra. I cittadini hanno diritto ad un discorso chiaro e onesto e che, soprattutto, sappia indicare gli obiettivi del centro sinistra in cui ci sono anche tanti elettori dei pentastellati. Sono certa che esistono le idee per un progetto nuovo, condiviso e con un tratto percepibile di discontinuità; ora abbiamo anche la possibilità di discuterne. Spero che non si perda l'occasione. La posizione di LeU, dunque, è quella di una piena disponibilità a verificare le condizioni di varare un governo con M5S-Pd fondato su un patto programmatico di legislatura, in discontinuità con quello attuale e che abbia ai primi posti del programma il lavoro, la lotta alle diseguaglianze economiche e la riconversione ecologica della nostra società. Indisponibili invece ad appoggi a soluzioni di corto respiro finalizzate solo alla manovra di bilancio e poi voto».