Dalla Lega: «Dubito si vada al voto subito, la poltrona è troppo comoda per molti...»

TERMOLI. Più sintetico il verbo leghista rispetto a quello delle altre forze politiche, un po’ come è avvenuto ieri a Palazzo Madama, dove Salvini e i suoi hanno espresso concetti snelli.

Il capogruppo a Termoli della Lega Annibale Ciarniello sostiene che «È molto difficile dare un giudizio o un parere personale sulla questione, visto il caos che regna sovrano e che sta destabilizzando tutto e tutti.

Di sicuro un eventuale governo nascente non rispecchierebbe la volontà popolare odierna visto che le percentuali raggiunte dai vari partiti e movimenti nel 2018 sono notevolmente mutate... Andare al voto subito fa paura, ma forse sarebbe l'unica soluzione onde evitare il rischio probabile di un governo tecnico e purtroppo tutti sanno i disastri che ne verrebbero fuori. Dubito in ogni caso si opti per andare al voto subito, la poltrona è troppo comoda per molti...»