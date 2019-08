Paduano: «Mattarella fai il Presidente di tutti e facci votare»

TERMOLI. La Russa, Gasparri, Urso e la Rauti ieri hanno parlato molto chiaramente al Senato, Fratelli d’Italia vuole andare al voto per il luogotenente termolese e dirigente nazionale di Fdi Luciano Paduano in questa fase «Mattarella faccia il bravo e sciolga le Camere, ridia la parola al popolo che è sovrano. E’ stato il fallimento del governo gialloverde da me pronosticato da tempo. Troppe divergenze di vedute tra i 5 stelle e Lega. Dalla Flat tax al reddito di cittadinanza, porti aperti o chiusi, il presidente della Camera Fico che abbandona l’aula durante una votazione, il presidente della Camera non dovrebbe fare politica ed essere al di sopra delle parti. Ora si vorrebbe fare un’ammucchiata, un’orgia politica scavalcando ogni volontà del voto 2018. Nonostante i 5 stelle furono il primo partito, le elezioni le vinse il centrodestra.

Mattarella faccia il bravo, non ripeta lo stesso errore dello scorso anno, dando mandato di creare governo a tutte le possibilità tranne a quella che vinse. Io come la mia presidente di partito Giorgia Meloni, voglio un ritorno alle urne per non prendere ancora in giro il popolo italiano e dare all’Italia un governo, forte deciso ed eletto dal popolo, ripeto sono contrario agli inciuci di palazzo, anche perché se il governo giallo verde ha fallito, come potrebbe andare avanti uno arcobaleno, dove tutti la pensano al contrario di tutti, dove nel Pd come nei 5 stelle ci sono guerre intestine, ognuno penserebbe a sé stesso e non al popolo italiano, Mattarella fai il Presidente di tutti, sciogli le Camere, il debito con Renzi lo pagherai un’altra volta».