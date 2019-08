Bovio e Testamento «Scenari aperti, l'obiettivo è il bene del Paese»

TERMOLI. Nota congiunta sull'attuale crisi politica nazionale dopo le dimissioni del premier Conte a firma della deputata molisana Rosalba Testamento e di Antonio Bovio portavoce del MoVimento 5 Stelle al Consiglio comunale di Termoli.

«In questo momento tutti gli scenari sono aperti, secondo noi portavoce del MoVimento 5 Stelle, dobbiamo rimanere lucidi e non assecondare le follie di un delinquente ma mantenere lucidità sull'obiettivo.

Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è il bene del Paese, è di cambiarlo, è di fare il bene dei cittadini, scardinare un sistema corrotto che ormai è radicato ovunque, e in questo frangente particolare scongiurare l'aumento dell'iva e evitare l'esercizio provvisorio. Il rosatellum era fatto apposta e nessuno è amico là dentro, hanno tutti l'obiettivo di distruggerci, noi abbiamo l'obiettivo di cambiare il paese e sono i temi che devono essere i nostri fari, non i partiti perché nessuno è meglio o peggio per me, stessa cosa, facce della stessa medaglia.

Riusciranno a distruggerci? Loro ne sanno una più del diavolo e nelle previsioni della lega c'era innanzitutto di bloccare il cambiamento del paese ma avevano previsto sia andare al voto "per capitalizzare voti" sia togliersi dalla legge di bilancio e continuare a logorarci perché questa legge di bilancio non è facile e la lega non poteva mantere le sue promesse-slogan. Il rosatellum è premeditato (e non lasciano nulla al caso) per consegnarci sempre un cavallo di troia.

Andare al governo per noi non è mai stato l'obiettivo ma lo strumento per cambiare il paese. Intanto sono riusciti a non farci portare a termine cose importanti e a far dimettere Conte. Loro vogliono distruggere noi e noi cambiare il paese, noi abbiamo bisogno di numeri per farlo e i loro ci servono. Una ragnatela. Se però vogliamo perseguire i nostri obiettivi, se la priorità è cambiare il paese, dobbiamo usare quei numeri che ci servono.

La domanda principale a cui rispondere è qual è la strada meno peggiore per il bene del paese, prima ancora che per il MoVimento, perché noi se cambiassimo davvero il paese potremmo anche sparire.