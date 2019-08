La Tartaglione sulla crisi politica: tanti piccoli gattopardi che fanno di tutto per restare a galla

ROMA. «Si assiste in queste ore ad un continuo cambio di opinioni e di alleati, tanti piccoli gattopardi che fanno di tutto per restare a galla e per non abbandonare le cosiddette stanze dorate».

E' questo il pensiero espresso su nostra sollecitazione dalla coordinatrice di Forza Italia in Molise, l'onorevole Annaelsa Tartaglione, riguardo la crisi politica culminata nelle dimissioni del premier Giuseppe Conte.

Per la Tartaglione, «Al centro del dibattito sembra esserci solo l'ipotesi di un governo giallorosso, ovvero Pd-Cinque stelle, quanto di più lontano da noi e dalla nostra storia. In questo caos, in cui i cittadini faticano davvero a trovare la bussola, Forza Italia è l'unica ad avere una posizione chiara e riconoscibile: siamo per un centrodestra unito, modello vincente già messo in pratica in Molise, e vorremmo tornare - come è nella natura delle cose e come espresso tante volte dalla maggioranza degli italiani - alla guida del Paese.

L'eventuale alleanza tra Dem e grillini deve inoltre far riflettere tutti sull’importanza dell’unità del centrodestra, perché ormai appare sempre più evidente che nessuno può vincere da solo. E ciò vale sia a livello regionale che nazionale.