Governo, Ortis (M5s): «Dialoghiamo con tutti ma dettiamo noi l'agenda»

ROMA. «No a governi tecnici, di scopo o di transizione: sì, invece a un governo politico che abbia le fondamenta solide per portare a termine una serie di punti programmatici fortemente rispondenti al nostro programma elettorale, votato dalla maggioranza relativa degli italiani».

Lo afferma il portavoce pentastellato al Senato, Fabrizio Ortis, commentando la crisi di governo aperta colpevolmente e irresponsabilmente da Salvini.

«Abbiamo il dovere – spiega il senatore - di provare a cercare una nuova maggioranza nell’esclusivo interesse degli italiani, non certo del MoVimento 5 Stelle. Siamo pronti a discutere con tutti, anche col Pd, per dare un governo al Paese, ma a dettare l’agenda saremo noi, pur restando aperti al confronto su temi particolarmente delicati, a cominciare dalla manovra finanziaria. In assenza di queste condizioni, dopo aver battuto tutte le strade percorribili, siamo pronti ad andare alle urne, senza paura del giudizio degli italiani - conclude Ortis - ma con la coscienza a posto per aver sempre lavorato cercando di fare il massimo. Accada quel che accada, a decidere responsabilmente, in tal caso, è giusto che siano i cittadini».