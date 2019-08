TERMOLI. Presso la sala convegni del Circolo della vela è stato organizzato, per ieri pomeriggio alle ore 18, un incontro col filosofo, scrittore e saggista Diego Fusaro sul tema "Globalismo finanziario e populismo sovrano".

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Francesco Roberti e dell'assessore alla Cultura Michele Barile, intervenuti al dibattito: Luigi Mazzuto, assessore al Lavoro e alle Politiche Sociali della Regione Molise; Michele Marone, presidente del Consiglio comunale di Termoli; Sabrina Bocchino, vicepresidente del Consiglio regionale d'Abruzzo. Organizzatore dell’evento l’attivista della Lega Nicola Tedesco. Presenti anche una rappresentanza del gruppo consiliare, con Bruno Fraraccio e Pino Nuozzi, ma senza il capogruppo Annibale Ciarniello, che ci ha riferito di non essere stato invitato. Non abbiamo visto nemmeno l’assessore Rita Colaci, almeno fino al momento della nostra permanenza in loco.

Tuttavia, l’uditorio era gremito in ogni ordine di posti, con esponenti della società civile, professionisti e cittadini legati al mondo salviniano.

Insomma, la chimera di chi non vuol farci tornare all'economia reale. Un'occasione utile anche per interpellare i rappresentanti istituzionali della Lega sull'attuale e delicato momento politico.