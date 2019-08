Verso il Governo Conte bis, scambio di posizioni tra Salvini e Zingaretti?

TERMOLI. Dai continui aggiornamenti dell’Ansa, l’evoluzione della crisi politica nazionale. «Dopo il primo incontro tra il capo politico Luigi Di Maio e il segretario Dem Nicola Zingaretti "si va verso il Conte bis". Lo sottolineano fonti del M5S secondo le quali Zingaretti, dopo aver ascoltato Di Maio, si sarebbe recato al Nazareno per un ulteriore confronto con i suoi. Ma, secondo le stesse fonti, il veto su Giuseppe Conte premier starebbe per cadere». «Non si è sciolto il nodo della premiership. Dopo un primo incontro interlocutorio tra Zingaretti e Di Maio il confronto prosegue e alle 21 è previsto un nuovo incontro del Pd con il M5S. Parteciperanno all'incontro Nicola Zingaretti con il vicesegretario Andrea Orlando per il Pd e il Premier Conte con Luigi Di Maio per il Movimento 5 Stelle. Lo riferiscono fonti del Pd. A quanto apprende l'agenzia Dire da fonti Pd, nella proposta di accordo sul governo 'giallorosso' avanzata dal M5S, ora al vaglio dei vertici dem riuniti al Nazareno, il segretario Nicola Zingaretti ricoprirebbe il ruolo di vicepremier insieme al capo politico del Movimento, Luigi Di Maio.