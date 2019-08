Affinati i punti del programma, sui nomi ancora nulla tra Movimento 5 Stelle e Pd

ROMA. "Non ci sono problemi personali, veramente: si troveranno gli equilibri". Lo ha spiegato, parlando della trattativa sulla squadra del 'nascente' governo giallorosso, il capogruppo alla Camera del Pd Graziano Delrio al suo ingresso all'incontro con i colleghi 5 stelle sul programma: "ora – ha aggiunto - andiamo a parlare dei problemi che interessano gli italiani. "Nessun veto da parte di nessuno e sugli assetti si vedrà non è un problema ". Lo dice Il capogruppo alla Camera del Pd Graziano Delrio arrivando alla Camera per la riunione delle delegazioni Pd… è stata "una riunione serena". Lo ha detto al termine dell'incontro con M5s il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, in un breve punto stampa a tre voci con la vicesegretaria del Pd Paola De Micheli e il capogruppo al Senato Andrea Marcucci. "Abbiamo approfondito i punti per una base comune di programma", ha detto De Micheli. "Il lavoro continua" ha sottolineato Marcucci.

"Lavoro molto positivo, che non si è concluso, abbiamo avviato il confronto su base comune programmatica. Proseguiremo nelle prossime ore". Così Andrea Marcucci, Paola De Micheli e Andrea Martella al termine dell'incontro con la delegazione M5s. A chi gli chiedeva se vi fosse stata qualche decisione sul tema del vice premier, Marcucci ha precisato che non era quella odierna la sede per un confronto sui nomi”.