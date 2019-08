Verso il Conte bis, Venittelli: svolta epocale, laboratorio di una nuova maggioranza

TERMOLI. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 9.30 di domani, al Palazzo del Quirinale, il professor Giuseppe Conte. Si sblocca così la crisi politica, che si avvia a un incarico bis per il presidente del Consiglio dei Ministri dimissionario. Per un Carlo Calenda che sbatte la porta e abbandona la dirigenza nazionale dem, qual è il pensiero di altri esponenti del Partito democratico?

Per l’altra dirigente nazionale dem Laura Venittelli, «Io penso che possa essere una svolta epocale, un accordo che è soprattutto un accordo di contenuti condivisi che possa rilanciare l’Italia e possa contrastare la destra populista nelle 9 regioni prossime al voto. Parlare di contenuti condivisi significa non solo mettere insieme le forze parlamentari ma e soprattutto stilare un programma che non è la sommatoria di due diversiprogrammi, come accaduto con il governo gialloverde, ma il laboratorio di una nuova maggioranza nel Paese che deve guardare alle classi sociali più deboli, agli investimenti nel mezzogiorno d’Italia, al rilancio delle riforme volte a ridurre la pesante burocrazia che uccide il Paese. Ma anche azioni che contrastino le mafie del paese totalmente dimenticate da un ex ministro (ancora saldamente seduto al Viminale) che ha pensato solo a selfie e mojito mentre nel Paese l’insicurezza e la delinquenza hanno imperato indisturbate. Al governo del cambiamento, vero governo del fallimento, si è finalmente posta la parola fine. Adesso avanti per un’Italiapiù giusta, solidale, ed equa».