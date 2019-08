Conte bis, «l'Italia non poteva fermarsi dinanzi alla crisi di Ferragosto»

TERMOLI. Il premier uscente (e rientrante) Giuseppe Conte accetta con riserva l’incarico per formare un suo secondo Governo, ma qual è l’umore dei pentastellati, in questa ripartenza che vede la sostituzione della Lega come alleato ricorrendo a una intesa con l’ex avversario dem?

Per il portavoce pentastellato in Consiglio comunale a Termoli, Nick Di Michele, «Il paese Italia aveva bisogno di non fermarsi dinanzi all'ostacolo di una crisi di Ferragosto.

Il Presidente Mattarella conferisce l'incarico al già presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Raccontata cosi sembra essere una favola a lieto fine, ma in effetti è solo l'inizio di un lungo lavoro di riavvicinamento ai cittadini che in qualche modo divisi dal tira e molla di due sparring-partner hanno con vari desideri accompagnato l'evolversi della situazione.

Oggi Conte e il Governo che nascerà avranno di fronte sfide importanti e se vogliamo aggravare la cosa, le definiremmo, dirimenti. L'Italia deve assolutamente continuare nel suo cammino iniziato 14 mesi fa, modificando anche alcuni target. La sfida deve affrontare questioni legate alla green economy, questioni infrastrutturali e non meno importante risolvere le disuguaglianze sociali.

Il Movimento 5 Stelle aveva dato credito alla Lega e a Salvini, ma la storia insegna che un uomo solo al comando spesso crea mostri procedurali con conseguenze disastrose.

Questa nuova fase con il Pd non ha poche incognite ma crediamo che al buonsenso non si comanda.

Conte ha dimostrato di essere un ottimo italiano e un bravo mediatore, a lui la responsabilità di portare oltre il guado il nostro Paese».