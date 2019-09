Elezioni provinciali, Roberti: «Collaborazione con tutti per dare risposte ai cittadini»

TERMOLI. Il centrodestra si presenta in modo tutt’altro che diviso alle elezioni provinciali di domani, a differenza di quanto avvenuto a Isernia.

Martedì 3 settembre segnerà una svolta per il territorio del Basso Molise, poiché i due candidati al vertice di Palazzo Magno sono espressione di questo territorio. Il sindaco di Termoli Francesco Roberti ha la possibilità, concreta, di abbinare una doppia affermazione elettorale, anche se di secondo livello e diventare presidente della Provincia di Campobasso dopo essere stato eletto primo cittadino.

Un ticket formidabile.

Proprio da Roberti arriva un appello al voto molto snello e altrettanto concreto, per il candidato del centrodestra l’invito ai colleghi sindaci e amministratori del territorio provinciale è quello di dare fiducia «Per iniziare un cammino di collaborazione tra le amministrazioni, per un proficuo lavoro sul territorio e per dare risposte ai cittadini nella rapida risoluzione di problemi legati alla viabilità, alle scuole e ai settori che sono legati ancora alla Provincia».