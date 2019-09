Elezioni provinciali, ha votato anche Roberti: 969 gli amministratori chiamati alle urne

CAMPOBASSO. Prosegue in via Roma a Campobasso, dove è stato allestito il seggio, l'elezione del presidente della Provincia. Sono 969 gli amministratori chiamati al voto, tra sindaci e consiglieri comunali, non di tutti e 84 gli enti, mancano quelli commissariati, come ad esempio Bojano.

Il sindaco di Termoli Francesco Roberti ha votato, anche se nessuno ne ha immortalato il gesto, purtroppo. Sarà una giornata piuttosto lunga, con lo spoglio che si concluderà in tarda serata, vista anche la diversa dimensione demografica del territorio provinciale, rispetto a quella di Isernia.