TERMOLI. Il portavoce del Movimento 5 Stelle Nick Di Michele ha votato sì, con convinzione, al quesito della piattaforma Rousseau sull'ipotesi di Governo M5S-Pd.

L'ha fatto dinanzi a noi, su nostra richiesta, per documentare una fase di democrazia diretta importante per il Paese. Ci sarebbe piaciuto documentarla in toto, ma non possiamo non lamentare ancora una volta i problemi di connettività della rete dati che si riscontrano in città, con linee che evidentemente non riescono a supportare il servizio.

Tuttavia, al di là del momento clou che almeno in foto siamo riusciti a proporre, dallo smartphone del consigliere comunale di minoranza pentastellato, l'occasione è stata utile per una chiacchierata sui temi non solo nazionali, ma anche locali, come le elezioni provinciali odierne.