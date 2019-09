Caporicci: siamo soddisfatti, abbiamo dato un segno di vitalità importante

PORTOCANNONE. Nonostante la sconfitta, il sindaco di Portocannone Giuseppe Caporicci, ha commentato comunque con soddisfazione i voti avuti nella sfida col collega di Termoli Francesco Roberti, per la presidenza della Provincia di Campobasso. «Per noi è un risultato impensabile, se pensiamo che solo 15 giorni fa non avevamo ancora nemmeno il candidato. Quindi, in due settimane raccogliere le forze, organizzarsi, portare a votare un numero considerevole di amministratori, e arrivare a circa 20mila voti ponderati con un 33%, quando il Pd non riesce a conquistare nemmeno il 25% su scala nazionale, è senza dubbio una dota importante.

Peraltro, molti amministratori mi hanno votato senza nemmeno conoscermi, io faccio il sindaco da appena 3 anni. In aggiunta, io opero nel Basso Molise e il Molise centrale non lo conosco affatto. C'è stata anche una bella risposta delle Federazioni, un segno deciso di vitalità del Partito democratico. Ovvio che non si possono confrontare i numeri, nel merito è evidente e chiaro che la Regione di centrodestra ha pesato in modo decisivo sulle sorti di questa votazione. Ma ripeto, sono estremamente soddisfatto dell'esito di questa consultazione, ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per questo risultato e formulo i migliori auguri di buon lavoro e un in bocca al lupo a Francesco Roberti. Inoltre, ringrazio vivamente tutti gli amministratori che mi hanno votato».