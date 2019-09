Tartaglione: «Una vittoria larga, netta: che non lascia spazio ad equivoci o recriminazioni»

CAMPOBASSO. La vittoria alle provinciali di Campobasso ha fatto dimenticare la querelle interna al centrodestra sulle stesse elezioni a Isernia, occasione per una affermazione commentata dalla deputata Annaelsa Tartaglione, coordinatrice regionale di Forza Italia in Molise.

«Una vittoria larga, netta. Che non lascia spazio ad equivoci o recriminazioni. Francesco Roberti è il nuovo presidente della Provincia di Campobasso perché ha saputo rappresentare al meglio la proposta politica del centrodestra unito e al contempo la voglia di rinnovamento che parte direttamente dal basso.

Un successo nato sulla scia dell'affermazione di Francesco - amico e collega di partito da sempre - al Comune di Termoli, eletto sindaco tre mesi fa dalla stragrande maggioranza dei cittadini dopo anni di lunga militanza nelle fila di Fi e di esperienza amministrativa acquisita sul campo e tra la gente.

Per Forza Italia è quindi motivo di grande orgoglio e soddisfazione, per l'intero centrodestra un nuovo punto di partenza e un segnale chiaro: si vince se restiamo uniti e se ci schieriamo dalla parte del territorio.

Al neo presidente auguro buon lavoro, sarà un onore lavorare subito insieme per il bene del Molise».