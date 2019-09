TERMOLI. Primo giorno in municipio col doppio incarico, il sindaco Francesco Roberti è ora anche presidente della Provincia e il Basso Molise riacquisa peso, prestigio e centralità sullo scacchiere politico regionale. L'analisi del voto di ieri a Palazzo Magno e la soddisfazione del neo vertice di via Roma espressi da Roberti in una intervista alla stampa termolese.