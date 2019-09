ROMA. Anche la deputata azzurra Annaelsa Tartaglione, coordinatrice in Molise, condivide il No di Forza Italia, «non possiamo votare la fiducia a un governo chiaramente di sinistra che rischia di peggiorare purtroppo le condizioni del Paese.

La nostra sarà un'opposizione attenta e responsabile, ostacoleremo con tenacia tutte quelle misure contrarie a famiglie, imprese, sviluppo, libertà. Nel frattempo lavoreremo con altrettanta determinazione alla ricostruzione del centro destra, la coalizione nata nel '94 grazie a Silvio Berlusconi rappresenta infatti oggi l'unica forza in grado di vincere le elezioni e guidare con autorevolezza l'Italia.

Noi di FI lo faremo da protagonisti, guardando al futuro, ai giovani, al riscatto del Mezzogiorno e accanto a tutti quei cittadini che chiedono un cambiamento vero, concreto e non si arrendono al declino».